Следствие вернулось к Могиле

В Петербурге избрали меру пресечения Сергею Тащилину, Алексею Харитонову и Игорю Семенову, которым следствие инкриминирует причастность к убийствам, совершенным в 1990-е годы. По версии следствия, фигуранты работали на криминальных авторитетов Петербурга, в том числе Константина Яковлева (Костя Могила). Обвиняемые отправлены под домашний арест до 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Виноградова, Коммерсантъ Фото: Анна Виноградова, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении трех предполагаемых киллеров, работавших в 1990-е годы на криминального авторитета Константина Яковлева (Костя Могила), а также авторитетного предпринимателя Владимира Кулибабу. Первый был расстрелян в 2003 году в ходе бандитских разборок, второй сейчас находится под арестом.

Сергею Тащилину, Алексею Харитонову и Игорю Семенову предъявлено обвинение по ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

В настоящее время все трое отправлены под домашний арест до 13 мая 2023 года. Также 14 марта в Петербурге был задержан Игорь Бусырев, которого следствие считает заказчиком убийств. Его сообщники Сергей Тащилин, Алексей Харитонов и Игорь Семенов, по материалам расследования, были исполнителями.

Так, 21 февраля 1996 года в офисе компании «Волчок» на Обводном канале взорвалась бомба, прикрепленная к стационарному телефону. Жертвой заказного убийства стал предприниматель Александр Осипов.

«Семенов установил изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ) в непосредственной близости к стационарному телефону в офисе, после чего Харитонов позвонил по телефону в офис и, убедившись, что со стационарного телефона ему ответил потерпевший, сообщил об этом Тащилину, который привел в действие СВУ, в результате чего произошел взрыв, и Осипову была причинена черепно-мозговая травма с разрушением головного мозга, повлекшая смерть потерпевшего»,— сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Кроме того, 24 апреля 1996 года в Выборгском районе взорвали представителя враждебной к банде Кости Могилы группировки «казанских» — Константина Большакова.

Игорь Семенов и Сергей Тащилин изготовили СВУ и разместили его на пути следования жертвы у скамейки на Гавровской улице. Взрывом убило не только цель киллеров, но и случайную прохожую — 60-летнюю женщину Эмилию Колтову. «Бусыреву, Семенову, Тащилину и Харитонову, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (убийство)»,— сказано в сообщении ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. В ходе проведения обысков следователями совместно с сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты в большом количестве огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты и взрывчатые вещества.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург