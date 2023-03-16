Перевозчик съезжает с дела

Юристы госпредприятия «Нижегородэлектротранс» подтвердили отсутствие нарушений в деятельности бывшего руководителя Максима Дранишникова и бизнесмена Андрея Абрамова, обвиненных в мошенничестве с незаконным списанием вагоноремонтного пресса и фиктивными контрактами с ООО «Сервисно-ремонтная компания» предпринимателя. Потерпевшая сторона добивается прекращения уголовного дела и отозвала иск об ущербе предприятию на 32,3 млн руб. Однако бывший заместитель генерального директора НЭТ по экономической безопасности Александр Макаров, вскрывший потенциально коррупционную схему, считает отказ от иска незаконным и требует отдельного разбирательства. Он настаивает, что спорные договоры были расторгнуты по его инициативе, а услуги предприятию по договорам с коммерсантами оказывали по завышенным ценам сами работники НЭТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ремонте нижегородских трамваев ищут коррупционную составляющую

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В ремонте нижегородских трамваев ищут коррупционную составляющую

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском районном суде в четверг продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора «Нижегородэлектротранса» (НЭТ) Максима Дранишникова и бизнесмена Андрея Абрамова. Их обвинили в мошенничестве со списанием старого вагоноремонтного пресса, который в 2013 году руководитель предприятия фиктивно списал и сдал в металлолом с разрешения мэрии, представив заключение о непригодности машины, полученное от Андрея Абрамова.

В итоге пресс 1959 года выпуска оказался в распоряжении ООО «Сервисно-ремонтная компания» Андрея Абрамова, оставшись на своем месте в трамвайном депо №1. Он использовался для ремонта колесных тележек трамваев силами сотрудников НЭТ, а деньги за это получала Сервисно-ремонтная компания. Эту схему вскрыл тогдашний замдиректора НЭТ по экономической безопасности Александр Макаров, пришедший на эту работу из полиции.

Он написал заявление в правоохранительные органы, повлекшее уголовное преследование Максима Дранишникова и Андрея Абрамова. После этого он был сокращен в должности.

Гражданский иск к Максиму Дранишникову и Андрею Абрамову подало новое руководство НЭТ. Ущерб от действий подсудимых по эпизоду с прессом оценили в 32,3 млн руб., однако они не признали вины и заявили, что события преступления нет: контрагент предприятия модернизировал пресс за свой счет и законно ремонтировал трамваи по договорам подряда с перевозчиком, которые впоследствии признали законными арбитражные суды. Более того, в начале 2023 года предприятие решило вообще отказаться от гражданского иска и претензий к подсудимым, прося суд прекратить их преследование.

В четверг заместитель начальника юридического отдела НЭТ Евгений Сиднев, повторно допрошенный как представитель потерпевшей стороны, заявил, что после ухода господина Макарова новый ответственный за экономическую безопасность предприятия никаких нарушений не выявил. «Безусловно настаиваю, что действиями Андрея Абрамова ущерб предприятию не причинен», — сообщил суду господин Сиднев.

Ранее он ссылался на расторгнутые контракты НЭТ с подрядчиком об оплате услуг, которые арбитражный суд признал законными.

Бывший заместитель гендиректора НЭТ по экономической безопасности Александр Макаров был удивлен решением НЭТ отозвать гражданский иск и попросить суд прекратить уголовное преследование подсудимых.

«Проведенная мною проверка показала, что все, что приносило деньги, использовалось близкими к Максиму Дранишникову коммерсантами с неплохими подвязками в областной администрации. То же самое касалось поставок товаров и комплектующих. Незаконная передача пресса компании привела к резкому и существенному повышению расценок на ремонт и обслуживание колесных пар. Особую пикантность ситуации придавал факт, что на прессе работали штатные сотрудники НЭТ, которые даже не подозревали, что оборудование предприятию уже не принадлежит», — сообщил «Ъ-Приволжье» господин Макаров.

По его словам, в рамках предварительного следствия была проведена экспертиза, которая оценила ущерб от передачи пресса в десятки миллионов рублей. После отказа от гражданского иска должна быть проведена прокурорская проверка в отношении действующего руководства НЭТ.

Поскольку ущерб был причинен предприятию, а не частным лицам, решение НЭТ отказаться от гражданского иска Александр Макаров счел незаконным. По его мнению, факты преступной деятельности и причинения подсудимыми ущерба предприятию могут установить только суды первой и последующих инстанций. Арбитражные суды данными полномочиями не наделены. Кроме того, НЭТ как дотационное предприятие частично содержится за счет налогов, поэтому не понятно, на каких основаниях руководство решило отказаться от возмещения ущерба.

В НЭТ на запрос «Ъ-Приволжье» по этому поводу не ответили.

Знакомые с делом юристы отмечают, что в случае обвинительного приговора решение суда будет иметь преюдициальное значение для отмены решений арбитражных судов, взыскавших с «Нижегородэлектротранса» средства в пользу подрядчиков и ставших основанием для отзыва гражданского иска. Разбирательство по делу продолжится 23 марта допросом свидетелей.

Роман Рыскаль