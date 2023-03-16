В Петербурге начали снова вручать повестки в военкоматы

Жители СЗФО сообщают о раздаче повесток и вызове на сборы. Сообщения поступают из Петербурга, Республики Коми, Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Псковской областей. Об этом 16 марта заявил юрист и руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Регионы объявили о раздаче повесток и начале военных сборов. Это пока не вторая волна мобилизации! Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликован»,— подчеркнул господин Чиков.

Как заявил 15 марта РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выдача повесток связана со сверкой данных, в это обычная и постоянная практика.

Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, военкомат может вручить повестку, если гражданин не сообщает об изменении своих данных в течение двух недель со смены места жительства, семейного положения, образования или места работы, отметил юрист. Он также добавил, что призыв на военные сборы граждан, находящихся в запасе, без президентского указа об их проведении в настоящее время незаконен.

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