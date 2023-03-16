Прокурор услышал прежнюю версию

В Ленинском райсуде Уфы представитель гособвинения Вадим Идрисов допросил вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. Подсудимый, как и ранее, вину не признал, пояснив, что причиной несвоевременного запуска объекта стала нехватка денег, а финансирующее стройку правительство Башкирии оставило мэрию Кумертау «один на один с этой проблемой». Следующее заседание суда назначено на 17 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы представитель прокуратуры Башкирии Вадим Идрисов допросил вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, который руководил администрацией Кумертау с 2010 по 2019 год. Сейчас он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. Вместе с ним по уголовному делу проходят глава минстроя республики Рамзиль Кучарбаев, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства 2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров. Вину они не признают.

По версии обвинения, объект стоимостью 95 млн руб. был построен с нарушениями и не мог эксплуатироваться, подозреваемые об этом знали и все равно, как указано в уголовном деле, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений, в итоге объект так и не заработал.

Вначале заседания прокурор Вадим Идрисов спросил у Бориса Беляева, читал ли он госконтракт по строительству очистных сооружений в Кумертау. Тот ответил отрицательно. Господин Идрисов поинтересовался причиной, по которой господин Беляев подписал акт приема очистных сооружений в эксплуатацию. Подсудимый сослался на своего тогдашнего заместителя Юрия Курова, который «непосредственно имел контакт с работниками УКСа» — заказчиком очистных сооружений.

«То есть, если объект не соответствует государственному контракту, то, получается, Куров ввел вас в заблуждение?» — уточнил гособвинитель. «Ну, если вы так считаете…», — ответил Борис Беляев, добавив, что к моменту появления в акте его подписи, документ был заверен представителями госзаказчика и генподрядчика.

Борис Беляев также выразил мнение, что причиной несвоевременного запуска объекта стала нехватка денег на пусконаладочные работы. «Не было для этого денег выделено Республикой Башкортостан», — отметил он.

«Сам по себе проект был недостаточно грамотно сделан и, соответственно, тех денег, которые были выделены, не хватило, чтобы работу можно было завершить. Но, тем не менее, подрядчики и заказчики изыскали возможность и довели его до ума», — сказал подсудимый, уточнив, что проектно-сметная документация, разработанная проектировщиком, не предусматривала средств на выполнение требуемых для запуска объекта пусконаладочных работ. И добавил, что сам проект он не изучал.

«Почему?» — допытывался прокурор.

«Данный проект прошел государственную экспертизу, — начал Борис Беляев. — Проверялся умными людьми. Специально обученными. У нас не было даже оснований на тот период и намека, что он мог быть какой-то недоработанный».

На вопрос прокурора о том, почему тогда, по его мнению, проект оказался «с недостатками», подсудимый ответил: «С недостатками? Ну, мне сложно объяснить это. Вроде бы кандидат наук его создавал».

Отвечая на вопрос своего адвоката Рустама Лукманова, Борис Беляев пояснил, что докладывал в правительство региона о проблемах на объекте. На уточняющий вопрос господина Лукманова о последовавшей на это реакции со стороны властей, Борис Беляев ответил, что «правительство Республики Башкортостан (в 2017 году) оставило один на один нас с этой проблемой, к сожалению».

Следующее заседание суда назначено на 17 марта.

Венера Хисамова