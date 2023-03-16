«Семью» попросили с берега

Межрегиональное управление Росимущества через суд пытается изъять из собственности застройщика — ООО «СЗ "Семья-1"» — участок на берегу реки Осечки в Краснодаре. Водный объект входит в границы земельного участка под ИЖС. Пять лет назад компания заявляла о планах по строительству коттеджного поселка в этом районе, но проект не был реализован. Юристы предположили, что спорная ситуация могла возникнуть из-за ошибки кадастрового инженера. По их мнению, Росимущество с большой долей вероятности выиграет суд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный участок расположен на берегу реки в Прикубанском округе Краснодара

Фото: family-yug.ru Спорный участок расположен на берегу реки в Прикубанском округе Краснодара

Фото: family-yug.ru

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (Росимущество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) с иском к ООО «Специализированный застройщик "Семья-1"» о признании отсутствующим права собственности на земельный участок, в границы которого входит водный объект. Соответствующее определение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

Ставший предметом спора участок находится в Прикубанском округе Краснодара недалеко от микрорайона «Немецкая деревня». По сведениям публичной кадастровой карты, его общая площадь составляет 3,3 га, кадастровая стоимость — 137,8 млн руб. Разрешенное использование — жилищное строительство. Согласно позиции истца, участок частично сформирован за счет берега реки Осечки, которая служит основным водоотводным каналом для большей части Краснодара во время ливневых дождей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ "Семья-1"» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Бенефициар и руководитель — Руслан Воруков. Он же возглавляет группу компаний «Семья» — одну из крупнейших строительных компаний Кубани. Актуальная финансовая отчетность ООО «СЗ "Семья-1"» в системе отсутствует.

Истец требует признать отсутствующим зарегистрированное право собственности ответчика на земельный участок с кадастровым номером 23:43:0107001:40767 «в части площади наложения его границ на водный объект в пределах его береговой линии и береговой полосы», указано в материалах дела. Также Росимущество настаивает, чтобы АСКК признал недействительными результаты межевания, полученные при образовании спорного участка, и обязал установить его новые границы, исключив из площади берег балки.

На сайте администрации Краснодара указано, что в 2018 году строительная компания «Семья» представила концепцию коттеджного экопоселка на 6,8 тыс. человек в районе оспариваемого земельного участка. В проекте нового жилого района были предусмотрены пешеходные аллеи, в том числе вдоль реки Осечки. Но к реализации проекта не приступили.

В компании «СЗ "Семья-1"» от комментариев воздержались. В Росимуществе на запрос «Ъ-Кубань» в момент подготовки материала не ответили.

Руководитель практики «Недвижимость. Земля. Строительство» АК «Сотниковы и Партнеры» Елена Сотникова говорит, что у возникшего спора может быть несколько причин: «Водный кодекс, устанавливающий запрет на приобретение в собственность прибрежной полосы водных объектов, вступил в силу только в 1995 году, поэтому участок мог быть оформлен в собственность до этого момента правопредшественником СЗ "Семья-1". Также возможен вариант ошибки кадастрового инженера при установлении границ земельного участка — не было учтено наличие водного объекта в границах участка».

По словам юриста, в любом случае вероятность удовлетворения иска Росимущества очень велика, и в этом случае застройщику придется скорректировать свои планы по застройке данного участка.

В 2014 году проблему застройки берега реки Осечки поднимала Эковахта по Северному Кавказу (ЭВСК). Как указано в публикации, размещенной на сайте организации, природный водоем, который «играет огромную средообразующую роль», оказался в зоне коттеджной застройки. Инвестор, которого ЭВСК связывает с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Александром Ремезковым, начал строить КП «Парковый», обещая благоустроить зеленую набережную степной реки. «Однако, когда 85% участков было распродано, зеленая набережная как приманка, очевидно, перестала быть актуальной, и встал ребром вопрос: "Что бы еще продать?" Тогда береговая полоса Осечки была нарезана на новые участки и распродана»,— сказано на сайте ЭВСК.

Наталья Решетняк

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