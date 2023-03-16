Комиссия ООН признала военными преступлениями расстрелы украинскими военнослужащими российских военнопленных

Комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) признала военными преступлениями расстрелы военнослужащими украинской армии российских военнопленных. Россию обвинили в военных преступлениях на Украине, при этом председатель комиссии Эрик Мёсе заявил, что признаков геноцида на территории страны нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрик Мёсе

Фото: Martial Trezzini / Keystone / AP Эрик Мёсе

Фото: Martial Trezzini / Keystone / AP

Часть доклада комиссии посвящена нарушениям, допущенным в ходе военных действий российской стороной, в том числе упоминается «широкий спектр военных преступлений».

При этом комиссия под эгидой ООН по расследованию событий на Украине не увидела признаков геноцида на территории этой страны, заявил председатель комиссии судья Эрик Мёсе. Отвечая на вопрос о конкретных обвинениях, в том числе о перемещении украинских детей в РФ, господин Мёсе сказал: «Мы отметили, что есть некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы относительно этого преступления... но мы еще не сделали здесь никаких выводов» (цитата по AFP).

В докладе подчеркивается, что в ходе военного конфликта было зафиксировано «небольшое количество» очевидных нарушений со стороны украинских солдат. Одно из них было квалифицированно как «неизбирательное», и два инцидента — как военные преступления. Речь идет именно о случаях расстрела пленных бойцами ВСУ (Вооруженные силы Украины).

Ранее неоднократно появлялись сообщения о расстреле военнопленных на Украине. Так, видео с расстрелом было опубликовано в интернете в ноябре 2022 года. Еще одно видео появилось в феврале этого года. Его изучали несколько международных организаций, которые признали «с высокой степенью вероятности подлинным». Украина, в свою очередь, обвиняла российских военных в «имитации сдачи в плен» и возбудила в отношении убитых пленных уголовное дело. Между тем Европарламент в ноябре обвинил Россию в «бесчеловечном обращении с военнопленными». Москва эти обвинения отвергает.

Александр Кислов