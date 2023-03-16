Полиция изъяла 2,5 кг мефедрона у нижегородца

Сотрудники управления по борьбе с наркотиками полиции при поддержке спецназа задержали на улице Богдановича в Нижнем Новгороде 21-летнего мужчину. При досмотре у него обнаружили сверток с 2 кг вещества, оказавшегося по итогам экспертизы наркотиком мефедрон.

Также оперативники обнаружили в телефоне задержанного места закладок с наркотиком, которые он успел сделать в Нижнем Новгороде. В квартире подозреваемого полицейские нашли пакетики, изоленты, электронные весы, банковские карты и сотовый телефон, а также емкость с порошкообразным веществом.

В общей сложности у нижегородца изъяли 2,5 кг мефедрона. Мужчина объяснил полицейским, что распространял наркотики бесконтактным способом. Обвиняемый арестован, ему вменили в вину покушение на сбыт запрещенных веществ (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Владимир Зубарев