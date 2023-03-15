Доходы в Петербурге снизились в два раза с начала года

Бюджет Санкт-Петербурга за январь и февраль 2023 года получил на 56% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Доходы городской казны составили 47,3 млрд руб. против прошлогодних 107 млрд руб., пишет 15 марта «Фонтанка».

Достоверность показателей подтвердили в комитете финансов Смольного, однако назвали их предварительными. Из данных ведомства следует, что январь принес казне Петербурга 39,7 млрд руб., дефицит бюджета при этом составил 1,7 млрд руб. Большую часть доходов составили налоговые поступления. Также город заработал на акцизах и штрафах.

Доходы Петербурга в феврале составили всего лишь 7,6 млрд руб., поступления в бюджет сократились в 4 раза по сравнению с данными за 2022 год. При этом расходы за первые два месяца 2023 года достигли 118,9 млрд руб., соответственно дефицит – 71,5 млрд руб. В комитете по финансам напомнили, что часть средств поступит в следующем месяце в связи со вступлением в силу нового порядка уплаты налогов и появления единого налогового платежа (ЕНП).

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