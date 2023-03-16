Волгоградца задержали при попытке поджога братской могилы на Мамаевом кургане

Житель Волгограда приехал на Мамаев курган и пытался устроить поджог. Мужчину задержали на месте при попытке сбежать, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, сегодня, 16 марта, примерно в 7.20 утра 27-летний мужчина приехал на мотоцикле к Мамаеву кургану и, объехав шлагбаум, проник на территорию особо значимого объекта культурного наследия.

«Остановив мотоцикл непосредственно на братской могиле, подозреваемый стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство», — уточнили в СК.

В этот момент мужчину заметили охранники. Когда волгоградец понял, что его заметили, он попытался уехать, но сделать это ему не удалось.

Мотивы жителя Волгограда пока неизвестны, их выяснят сотрудники первого отдела по особо важным делам регионального СК. Мужчину задержали, ему вменяют покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (3 ст.30, ч.2 ст.243 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Дарья Васенина