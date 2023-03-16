ПСБ первым на российском рынке запустил сервис B2B-переводов через СБП. Сервис доступен как в мобильном, так и в интернет-банке. С новым сервисом предприниматели-резиденты Российской Федерации, которые являются клиентами ПСБ, смогут круглосуточно проводить онлайн-операции на сумму до 1 млн руб. и мгновенно получать денежные средства на свой расчетный счет, а также совершать онлайн-платежи в адрес своих партнеров. По мере подключения сервиса В2В СБП другими банками предприниматели смогут проводить расчеты с партнерами, имеющими счета в других кредитных организациях.

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» впервые вышел на публичный долговой рынок, разместив дебютный выпуск облигаций за сутки. Об этом говорится в сообщении компании. По словам владельца завода Павла Победкина, особенно активными покупателями оказались частные инвесторы.

«Ростелеком» имеет возможность для выплаты дивидендов в 2023 году, но окончательное решение за правительством, заявил журналистам в кулуарах съезда РСПП глава компании Михаил Осеевский. В 2022 году акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 4,56 руб. на акцию, общая сумма составила 15,9 млрд руб.