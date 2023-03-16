Массовое захоронение людей обнаружили на кладбище под Екатеринбургом

На Северном кладбище Березовского за несколько недель появились почти семь десятков схожих могил, где похоронены мужчины в возрасте от 25 до 53 лет, пишет Е1.ru. Сотрудники ритуальной службы объяснили изданию, что на кладбище привозят погибших, чьих родственников оперативно не удалось найти.

На местах захоронения лежат еловые ветки и одинаковые венки. На каждой могиле расположены одинаковые кресты и черные таблички. Возле некоторых стоят фотографии.

Среди погибших жители нескольких регионов — Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, а также свердловчане — мужчины из Полевского, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Екатеринбурга.

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