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Коммерсантъ FM
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Солнечные часы в честь партнерства Hublot и мастера ленд-арта

Гуру современного искусства и ленд-арта 43-летний американец Даниэль Аршам примкнул к культурной инициативе Hublot Loves Art и получил наряду с такими знаменитостями из мира искусства и музыки, как Ришар Орлински, Такаси Мураками, Максим Буши и Ланг Ланг, статус амбассадора (посла) марки.

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Даниэль Аршам

Даниэль Аршам

Фото: Hublot

Даниэль Аршам

Даниэль Аршам

Фото: Hublot

Даниэль Аршам

Даниэль Аршам

Фото: Hublot

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Даниэль Аршам

Фото: Hublot

Даниэль Аршам

Фото: Hublot

Даниэль Аршам

Фото: Hublot

Начало сотрудничество было ознаменовано открытием солнечных часов «Свет и время», устроенных на швейцарском горном курорте Церматт. Гномон в виде кварцевого кристалла отбрасывает тень на 20-метровый в диаметре снежный циферблат. Инсталляция выполнена в излюбленной художником монохромной палитре, составляющими которой являются снег и свет.

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Фото: Hublot

Даниэль Аршам

Даниэль Аршам

Фото: Hublot

Даниэль Аршам

Даниэль Аршам

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и мастер ленд-арта Даниэль Аршам

Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и мастер ленд-арта Даниэль Аршам

Фото: Hublot

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Фото: Hublot

Даниэль Аршам

Фото: Hublot

Даниэль Аршам

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и мастер ленд-арта Даниэль Аршам

Фото: Hublot

С наручными моделями Hublot арт-объект сближают шесть прозрачных элементов, воспроизводящих знаменитые винты на безеле часов Big Bang. Интересно, что для полного обзора «Света и времени», красующегося на высоте 2583 м на эффектном фоне одной из самых узнаваемых альпийских вершин — Маттерхорна, нужно воспользоваться высокоскоростным кресельным подъемником, носящим название Hublot-Express.

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