В Петербурге появятся новые автобусы до Пулково с принтерами для печати посадочных талонов

На маршрут №39 до Пулково в июне этого года добавят новые рейсы, которые вместят не менее 155 человек. В них будут стеллажи для багажа, информационное табло о перелетах и принтер для печати посадочных талонов. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В автобусы добавили систему GPS и бесшовный Wi-Fi аэропорта Пулково. Кроме того, будет оборудованы места для маломобильных пассажиров.

Сегодня сообщение с аэропортом осуществляют автобусные маршруты №№39 и 39Э — они соединяют станцию метро «Московская» и Пулково. В комитете также планируют проработать схему дорожного движения, при которой у автобусов появится приоритет на дорогах к аэропорту.

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