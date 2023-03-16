Coca-Cola осталась в лидерах по продажам газировки в России

В январе и феврале 2023 года газировка «Добрый Cola» стала лидером по продажам среди газировок со вкусом колы под брендом Coca-Cola. На втором месте — напитки под брендом Coca-Cola импортного производства. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса «Продажи.рф» и IT-компании «Эвотор».

Напиток «Добрый Cola» (производитель — заводы Multon Partners, которыми владел оригинальный боттлер Coca-Cola в России) в январе и феврале 2023 выбирало 33,8% покупателей. Coca-Cola импортного производства выбирало 14,1%, напитки с аналогичным вкусом от «Черноголовки» — 13,9%. В топ-десять также вошли газировки Fresh Bar (7%), Cool Cola (6,8%), Pepsi (3,7%), Everness (3,5%), Jumbo (1,5%), Funky Monkey и Cofco (по 1,3%).

В аналогичный период 2022 года абсолютными лидерами продаж были Coca-Cola (47,8%) и Pepsi (44,4%). На третьем месте находились напитки Fresh Bar (4%). Доля остальных производителей не превышала 1%.

После начала военной операции Coca-Cola продала активы в России и вышла из местного бизнеса. На заводах компании в России стали производить аналоги напитков Coca-Cola под брендом «Добрый».

О последствиях ухода производителя из России — в материале «Ъ» «Газировка стала слаще».

Олеся Павленко