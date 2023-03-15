«Динамо» обыграл «Зенит» и вышел в первый этап полуфинала Кубка России

Футболисты московского «Динамо» в серии пенальти обыграли петербургский «Зенит» в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Газпром-Арене». Основное время закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти — со счетом 5:4.

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«Динамо» открыл счет на первой минуте благодаря автоголу вратаря «Зенита» Александра Васютина на первой минуте. В составе «Зенита» забил Зелимхан Бакаев (36-я минута).

В матче второго этапа 1/4 финала плей-офф «Краснодар» со счетом 3:0 обыграл «Ахмат», тольяттинский клуб «Акрон» обыграл московский «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти).

Действующий обладатель Кубка России — «Спартак», обыгравший в финале «Динамо» со счетом 2:1.