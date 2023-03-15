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Коммерсантъ FM
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Главу Минсельхоза Карелии задержали по подозрению в получении крупной взятки

Министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова задержали по подозрению в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) на сайте ведомства.

Владимир Лабинов

Владимир Лабинов

Фото: СКР

Владимир Лабинов

Фото: СКР

По данным следствия, Владимир Лабинов в течение года получал деньги (в общей сложности 10 млн руб.) от неназванного предпринимателя. В обмен министр должен был посодействовать тому в получении субсидий (грантов), предназначенных для поддержки фермеров и развития сельского хозяйства в регионе.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении министра под стражу. Комментариев руководства Карелии по теме пока не поступало. На официальном сайте республики Владимир Лабинов по-прежнему обозначен как руководитель ведомства.

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