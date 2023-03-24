Припекло везде и сразу

На Apple TV+ выходит сериал «Экстраполяции» о том, как живется человечеству в будущем, когда сбылись самые жуткие прогнозы о глобальном потеплении.

Текст: Татьяна Алешичева

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В 2011 году Стивен Содерберг снял фильм «Заражение» о молниеносном распространении по миру смертельного вируса, где заставил дюжину голливудских звезд метаться по экрану с ошпаренным видом: «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает!» В сценарии, который написал Скотт Бёрнс, присутствовала также теория заговора и зараженная летучая мышь, так что спустя 10 лет, с приходом настоящей пандемии, Бёрнса объявили провидцем. По-видимому, этот статус — что-то вроде камешка в ботинке — не давал сценаристу покоя, пока он не создал новое апокалиптическое месиво: снова паутина переплетающихся сюжетов и с десяток заслуженных голливудских звезд с отблесками адского пламени на озабоченных лицах.

Как тут не вспомнить зажигательную речь Рики Джервейса на церемонии вручения «Золотого глобуса», обращенную к голливудскому истеблишменту: «Вы ничего не знаете о реальном мире и провели в школе меньше времени, чем Грета Тунберг». Но нынче положено разделять озабоченность Греты вопросами климата, и на протяжении восьми серий по указке Бёрнса этим занимается актерская элита — от Мерил Стрип и Эдварда Нортона до звезд «Игры престолов».

В первом эпизоде в 2037 году полмира страдает от лесных пожаров и смога, пока другую половину заливает поднявшийся выше ординара мировой океан. Ничего нового Бёрнс тут не придумал: бедные болеют, умирают и бегут из проклятых мест, политики болтают, а богатые пытаются нажиться, причем первые никак не могут повлиять на третьих даже посредством вторых. Ушлый застройщик (Мэттью Рис) хочет построить в Арктике казино, но сама природа ему противится: сцену, где на прекрасного актера Риса нападает морж, можно признать одной из самых дурацких в истории телевидения. В то же время безобразно богатый технократ Билтон (Кит Харингтон) владеет технологией опреснения воды, но поделиться ею с человечеством не спешит и выглядит куда скучнее настоящего Илона Маска, с которого он срисован. Между тем столбик термометра неуклонно ползет вверх, в мире появляются новые болезни, связанные с непереносимостью жары, и повсеместно вводится комендантский час, чтобы попросту не сгореть и не задохнуться в самое жаркое дневное время.

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Во втором эпизоде в 2046 году исследовательница (Сиенна Миллер), изучающая вымирающих животных, то есть почти всех, ведет глубокомысленные беседы с последним оставшимся в океане горбатым китом. И нарушает служебную субординацию, используя для расшифровки его речи голос умершей матери (Мерил Стрип). То есть Мерил Стрип говорит за кита всякие правильные и душеспасительные вещи — взятая ею новая актерская высота может сравниться разве что с ролью раввина из «Ангелов в Америке», где она проповедовала с накладной бородой. «Они хотят не увлечь нас, а манипулировать нами»,— пишет англоязычный обозреватель об этом эпизоде.

Зато в третьем эпизоде (год 2047, температура повысилась на 1,82 градуса, мировой океан поднялся на 38 см) появляется настоящий раввин (Дэвид Диггс), который хочет спасти от затопления синагогу в Майами: во время службы вода уже плещется в проходах и паства приходит в резиновых сапогах. Но вместо этого он вынужден отвечать на вопросы пытливой девочки, которая не видит смысла в бар-мицве во время апокалипсиса.

В следующей серии на арену выходит Эдвард Нортон в роли ученого, который не знает, как бороться с зашкалившей температурой в 2059 году. Зато его бывшая жена-миллиардерша (Индира Варма) убеждена, что пора дать дорогу геоинженерии — преднамеренному вмешательству в природные процессы с целью управления климатом. Ведь рак побежден, человечество покорило Марс, а американская демократия выжила везде, кроме Техаса. Так почему бы не поднять в воздух самолеты и не начать распылять с них карбонат кальция — все равно что выпить аспирин, чтобы сбить жар, только в глобальном масштабе. Тут уже рождается настоящий саспенс: ведь намекал же Бёрнс когда-то на зараженную мышь, так что, неровен час, действительно что-нибудь распылят.

Последние эпизоды с участием Тоби Магуайра, Марион Котийяр и Фореста Уитакера примечательны в основном тем, что человечество каким-то образом все же дожило аж до 2070 года — в основном богатые его представители. От их лица и по поручению в сериале Apple с нами и разговаривают заслуженные артисты. На протяжении своей более чем столетней истории Голливуд чем только не занимался: производил пропаганду, продавал военные облигации, агитировал за политиков (в «Экстраполяциях» мудрая президентша опять похожа на Хиллари Клинтон), а в последние времена экзальтированные звезды начали есть жуков и наряжать своих дочерей сыновьями во славу экологии и вокеизма. И все же главная задача фабрики грез испокон века заключалась в том, чтобы развлекать публику — но с этим новый сериал справляется плохо, и клиент уезжает: не всякий выдержит восемь часов климатической проповеди.

Смотреть: Apple TV+

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