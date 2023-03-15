Кадыров опроверг сообщения о своей неизлечимой болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что за прибор он носит на своем пальце. Прибор вызвал много обсуждений, его называли «тревожной кнопкой, медицинским прибором, загадочным прибором», перечислил господин Кадыров. На самом деле это так называемый электронный счетчик молитв, повторил глава Чечни объяснение, которое ранее давал республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«А тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил»,— заявил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Поводом для появления сообщений о возможном нездоровье господина Кадырова могла стать фотография со встречи с президентом Владимиром Путиным. Она состоялась 13 марта, на одном из трех фото со встречи, размещенных на сайте Кремля, в руках главы Чечни находится некий предмет, от маленького черного корпуса которого отходит прозрачный ремешок.

Мария Федотова