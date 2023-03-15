«Для меня раис останется президентом»

Часть депутатов Госсовета Татарстана по-прежнему не согласны с переименованием должности президента республики в главу (раиса). Такие изменения были внесены в конституцию региона в начале 2023 года. Однако в среду на заседании профильного комитета парламента единоросс Николай Рыбушкин заявил, что для него «был президент и останется президент» в республике, а конституция, по его словам, «не должна прогибаться под какие-то ситуации». Несмотря на это члены комитета проголосовали за то, чтобы исключить упоминание должности президента сразу из 59 законов Татарстана, а в законе о госсимволах слово «суверенитет» заменить на «государственность». Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов напомнил, что Татарстан — лишь «субъект» страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению в среду одобрил несколько проектов по исключению из региональных законов упоминания должности президента и суверенитета республики. «Это связано с изменениями, принятыми в нашу конституцию республики»,— напомнил глава комитета Альберт Хабибуллин («Единая Россия»).

Один из таких проектов, поддержанный депутатами, вносит изменения сразу в 59 законов. Среди них закон о госязыках, о памятных датах, о молодежной политике, об общественной палате, избирательный кодекс республики. В них вместо «президент Республики Татарстан» будет написано «глава (раис) Республики Татарстан». Также подлежит переименованию аппарат президента республики, который образуется руководителем региона «для осуществлениях своих функций». «Был у нас аппарат президента, теперь администрация главы (раиса)»,— сказал господин Хабибуллин.

Представитель депутатской группы «Татарстан — новый век» и член «Единой России», преподаватель Казанского госуниверситета Николай Рыбушкин обратил внимание, что «раис это и есть глава». «Это одно и то же. Давайте мы остановимся либо на раисе, либо на главе»,— предложил депутат. Альберт Хабибуллин и член комитета, бывший вице-спикер Госсовета Римма Ратникова указали ему, что такое двойное наименование закреплено в новой редакции конституции Татарстана. Однако господин Рыбушкин ответил, что голосовал против переименования. «Я знал, что мы в это уткнемся! Грамотный человек будет над нами просто смеяться! Тавтология же!»— не мог успокоиться господин Рыбушкин.

«Мы ваше мнение услышали, знаем, уважаем, но сегодня так четко прописано в конституции»,— ответил ему господин Хабибуллин. «Для меня был президентом и останется президентом раис»,— ответил на это Николай Рыбушкин. «Для многих в республике»,— согласился с ним председатель комитета.

Вместе с тем Альберт Хабибуллин поставил проект на голосование. Все члены комитета документ поддержали, а Николай Рыбушкин — воздержался.

Далее депутаты проголосовал за законопроект «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов республики». В их числе закон «О вступлении в должность президента Республики Татарстан». В пояснительной записке к документу сказано, что «предусмотренное им правовое регулирование либо потеряло свою актуальность в связи с изменением федерального законодательства, либо уже содержится в актах, имеющих более высокую юридическую силу». Так, например, текст присяги главы республики теперь содержится в конституции региона.

Из закона «О государственных символах республики» исключается упоминание суверенитета республики. После принятия таких поправок гимн, герб и флаг будут выражать не суверенитет, а «государственность Республики Татарстан, самобытность и традиции народа Татарстана».

«Данный вопрос мы очень бурно обсуждали»,— рассказал членам комитета Альберт Хабибуллин. Он напомнил, что еще в 2004 году Верховный суд Татарстана согласился, что нормы о суверенитете в региональной конституции противоречат Основному закону страны. «Конституция РФ не допускает какого-либо носителя суверенитета источника власти, помимо многонационального народа России, и, следовательно, не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета России»,— зачитал глава комитета. Он добавил, что таким образом суверенитет РФ исключает существование «двух уровней суверенных властей» и «не допускается суверенитет ни республики, ни иных субъектов РФ».

«Тут все четко сказано. Поэтому государственность мы не теряем, но…»,— попытался подытожить Альберт Хабибуллин. Но его вновь перебил Николай Рыбушкин, сказав, что «суверенитета и не было», и начал вспоминать, как конституция республики принималась в 1992 году.

Тогда в дискуссию вступил глава фракции КПРФ и заместитель председателя комитета Хафиз Миргалимов, указав, что «ситуация другая была». «Да конституция не должна прогибаться под какие-то ситуации! Это основополагающий документ!»— возразил господин Рыбушкин. «Но мы же субъект»,— ответил господин Миргалимов.

Альберт Хабибуллин выступил против дальнейшей полемики, еще раз напомнив, что новая редакция конституции Татарстана «вступила в законную силу». «Мы действуем четко в соответствии с законодательством»,— подчеркнул он и указал депутатам, что «наша задача подготовить необходимые правильные документы для заседания Госсовета».

Ожидается, что одобренные законопроекты будут рассмотрены на сессии Госсовета уже на следующей неделе. В свою очередь Римма Ратникова заметила, что депутатам придется «подчищать дальше» республиканские законы от упоминания должности президента.

Напомним, в 1990 году 30 августа Верховный совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете. Парламент автономной республики тогда возглавлял Минтимер Шаймиев (впоследствии был избран первым президентом Татарстана, сейчас занимает должность госсоветника республики). А в 1992 году республика провела референдум о суверенитете, поддержанный 62% жителей. В конституции Татарстана, принятой 6 ноября 1992 года, изначально говорилось, что «Республика Татарстан – суверенное демократическое государство», а главой государства является президент. В последующие 20 лет в основной закон Татарстана вносилось 17 изменений, но упоминание президента и суверенитета сохранялось.

В конце 2022 года Татарстан по требованию федерального центра согласился переименовать должность президента в главу (дополнительное наименование — раис). Также была внесена поправка, позволяющая в будущем без проведения референдума изменить ст. 1 конституции региона, где упоминался суверенитет. Изменения тогда поддержали как Рустам Минниханов (на тот момент оставался президентом), так и Минтимер Шаймиев.

Уже в январе этого года Госсовет Татарстана внес еще 64 изменения. В том числе был отменен «переходный период» по переименованию президентской должности (изначально предполагалось, что Рустам Минниханов сохранит этот статус до окончания полномочий, но в итоге лишился после вступления в силу этих поправок). Было изъято требование о том, что кандидаты на пост главы республики должны владеть двумя государственными языками — русским и татарским. Было признано утратившим силу, что республика «отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами». Из ст. 1 исключили упоминание суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром. Также суверенитет теперь не упоминается и в других статьях конституции, например, в ст. 121 о государственных символах. Эти изменения в конституцию Татарстана вступили в силу 6 февраля 2023 года.

Кирилл Антонов