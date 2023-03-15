Волгоградцам вынесен приговор за оборот немаркированной табачной продукции

В Волгоградской области вступил в силу приговор двоим жителям региона, обвиняемым в незаконном обороте табачной продукции. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, ранее Тракторозаводской районный суд Волгограда признал двоих волгоградцев виновными.

Как сообщили в пресс-службе судов, Антон Ветчинкин и Владимир Лисин с начала октября 2021 года по январь 2022 года купили, хранили и перевозили в целях сбыта немаркированные табачные изделия на общую сумму 19,88 млн руб. Контрафактную продукцию они хранили в арендованных гаражных боксах. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Волгоградской области. Антон Ветчинкин вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, его подельник Владимир Лисин признал вину частично.

В итоге, господину Ветчинкину назначено два года условно со штрафом в размере 400 тыс. руб., Владимиру Лисину — два года колонии строгого режима с штрафом 300 тыс. руб.

Лисин пытался обжаловать решение, но Волгоградский областной суд оставил его в силе.

Сергей Петунин