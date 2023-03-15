Kia показала флагманский электрокроссовер EV9

Компания Kia показала дизайн флагманского электрокроссовера EV9, который станет крупнейшей моделью в линейке бренда.

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Новинка получила платформу Electric Global Modular Platform (E-GMP), которую уже использует EV6, и стала самым большим кроссовером в модельной гамме южнокорейского бренда.

Дизайн электромобиля выполнен в фирменном стиле Opposites United, отличительной чертой которого стала оптика сложной формы с анимированным рисунком работы. Кузов кроссовера выполнен с использованием сложного сочетания ломаных линий.

Салон, доступный в варианте с трехрядной компоновкой, имеет трансформируемые сиденья второго ряда, которые можно развернуть на 180 градусов. EV9 получил цифровую приборную панель из двух 12,3-дюймовых дисплеев, объединенных 5-дюймовым экраном.

Детальная информация об оснащении Kia EV9 и технических характеристиках модели будет раскрыта во время официальной презентации электромобиля в конце марта 2023 года.

Максим Вершинин

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