Участникам СВО предоставят бесплатный отдых в санаториях Кубани

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края разрабатывает программу реабилитации участников специальной военной операции, им будут бесплатно выдаваться сертификаты на поездки в санатории, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

В программе готовы участвовать 30 здравниц.

По данным пресс-службы, сумму выплат из бюджета на покупку путевки определят исходя из среднерыночной цены отдыха в здравницах Кубани. Сейчас специалисты краевого министерства курортов утверждают регламент и порядок выделения средств. «Особенно важно помочь восстановиться бойцам, получившим ранения или травмы. Не сомневаюсь, на нашем побережье им смогут оказать комплексную помощь», – приводит пресс-служба слова Вениамина Кондратьева.

Анна Перова, Краснодар