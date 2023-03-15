Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участникам СВО предоставят бесплатный отдых в санаториях Кубани

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края разрабатывает программу реабилитации участников специальной военной операции, им будут бесплатно выдаваться сертификаты на поездки в санатории, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

В программе готовы участвовать 30 здравниц.

По данным пресс-службы, сумму выплат из бюджета на покупку путевки определят исходя из среднерыночной цены отдыха в здравницах Кубани. Сейчас специалисты краевого министерства курортов утверждают регламент и порядок выделения средств. «Особенно важно помочь восстановиться бойцам, получившим ранения или травмы. Не сомневаюсь, на нашем побережье им смогут оказать комплексную помощь», – приводит пресс-служба слова Вениамина Кондратьева.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...