Гондурас установит дипотношения с Китаем и разорвет с Тайванем

Президент Гондураса Сьомара Кастро заявила во вторник, что дала указание Министерству иностранных дел страны установить официальные отношения с Китаем.

Установление дипотношений Гондураса с Китаем будет означать усиление геополитической изоляции Тайваня. Дело в том, что Китай запрещает своим дипломатическим партнерам устанавливать официальные отношения с Тайванем, который китайские власти считают частью страны. Если Гондурас установит дипотношения с КНР, то у Тайваня сохранятся дипотношения только с 13 странами.

Госпожа Кастро обещала установить дипломатические отношения с Китаем еще в рамках своей предвыборной кампании. Однако выполнить свое обещание она решила только через год после того, как вступила в должность, и всего через неделю после того, как правительство Гондураса провело переговоры с Китаем о строительстве плотины для гидроэлектростанции Patuca II.

Министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Рейна заявил местному телевидению во вторник: «Мы должны смотреть на вещи максимально прагматично и стремиться к максимальной выгоде для гондурасского народа».

В свою очередь МИД Тайваня выразил сожаление в связи с решением Гондураса переключиться на отношения с Китаем. «Тайвань — искренний и надежный союзник. Наша страна всегда помогала Гондурасу в вопросах его развития в меру своих возможностей. Единственной целью Китая в развитии отношений с Гондурасом является снижение представительства нашей страны на международной арене, у него нет искренних намерений сотрудничества во благо гондурасского народа»,— говорится в заявлении тайваньского МИДа.

Страны Центральной Америки долгое время поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, а не Китаем, заодно отдавая предпочтение сотрудничеству с США. Однако за последние годы некоторые страны региона решили сблизиться с Китаем. Еще в 2007 году от дипотношений с Тайванем отказалась Коста-Рика, в 2017-м на этот шаг пошла Панама, в 2018-м — Сальвадор, а в 2021-м — Никарагуа.

Кирилл Сарханянц