В Удмуртии более 30 участников СВО получили медпомощь и прошли реабилитацию

В Удмуртии специализированную медицинскую помощь и реабилитацию получили более 30 военнослужащих, выполняющих боевой долг в зоне проведения СВО. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, порядок оказания медицинской помощи зависит от его текущего статуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, добровольцы и мобилизованные участники специальной военной операции могут получить медицинскую помощь вне зависимости от серьезности своего ранения.

«Все больницы на это ориентированы. Сейчас мы внимательно смотрим на Госпиталь ветеранов войн, понимаем, что туда нужно добавлять оборудование, работаем над этим. Но без привязки к конкретному медучреждению у нас не может быть ни одного обратившегося, кто вернулся из зоны проведения СВО, которому мы не помогли. Кроме того, в Удмуртии на базе Республиканского центра психического здоровья работает Центр психологической помощи участникам СВО и членам их семей»,— отметил господин Бречалов.

По словам заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко, жители со статусом военнослужащего при получении травм в первую очередь получают медпомощь в федеральных медицинских центрах и госпиталях минобороны России. По прибытию в Удмуртию военнослужащие могут обратиться в Военный госпиталь №426.

«Минздрав Удмуртии работает в тесном сотрудничестве с госпиталем, и в случае отсутствия у наших коллег каких-то возможностей по проведению диагностических исследований, консультации узких специалистов мы подключаемся»,— подчеркнула госпожа Петренко.