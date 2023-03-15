Число самозанятых в Свердловской области за 2022 год выросло на 61%

Количество зарегистрированных самозанятых в Свердловской области за 2022 год выросло на 69 тыс. человек (61%). Всего к началу 2023 года их число составило 182,2 тыс. свердловчан. Об этом на пресс-завтраке «Итоги поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Планы по господдержке бизнеса на 2023 год» рассказал директор областного Фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

По его словам, причиной роста мог стать невысокий налог на профессиональный доход в 4%, который «оказался удобным инструментом для самозанятых». «К тому же банки хорошо сработали — ты в один клик можешь открыть счет. Люди увидели возможность легально работать»,— отметил господин Пиличев, добавив, что дальнейшего роста числа самозанятых ждать не стоит — регион достиг «плато», и показатели сохранятся на зафиксированном уровне.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх говорила, что за 2022 год в регионе число субъектов предпринимательской деятельности выросло на 3.6 тыс. единиц.

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