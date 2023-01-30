В Свердловской области за год появилось более 3,5 предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на пресс-конференции заявила, что за год в регионе число субъектов предпринимательской деятельности выросло на 3612 единиц. Сейчас в Свердловской области насчитывается более 200,3 тыс. субъектов МСП, в которых задействованы 519,5 тыс. человек.

Количество самозанятых выросло на 70 тыс. человек. «Это начальная стадия предпринимательской работы, и мы предполагаем, что значительное количество этих людей разовьется дальше и расширит свой бизнес»,— отметила госпожа Артюх.

Напомним, объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса (МСП), за 10 месяцев 2022 года превысил 292 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года немного снизился на 4%. К ноябрю задолженность предпринимателей составила 225 млрд руб. (+26% к 2021 году) и (+24% с начала 2022 года).

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Диана Сунагатуллина