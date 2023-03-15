Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:11

ГУФСИН ведет розыск сбежавшего из соликамской колонии осужденного

Из колонии-поселения при исправительной колонии №1 ГУФСИН по Пермскому краю сбежал осужденный. Как сообщает Ural Mash, 60-летний мужчина отбывал десятилетний срок за похищения людей, изнасилования и мошенничество.

Фото: Ural Mash

Фото: Ural Mash

В краевом ГУФСИН порталу ProPerm.ru уточнили, что побег обнаружили 13 марта. «В колонии-поселении осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого оно расположено»,— рассказали в ГУФСИН. Сейчас ведется розыск беглеца.

Исправительная колония №1 ГУФСИН по Пермскому краю имеет строгий режим содержания и расположена в Соликамске. В учреждении отбывают наказание около 1,8 тыс. осужденных.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...