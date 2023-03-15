ГУФСИН ведет розыск сбежавшего из соликамской колонии осужденного

Из колонии-поселения при исправительной колонии №1 ГУФСИН по Пермскому краю сбежал осужденный. Как сообщает Ural Mash, 60-летний мужчина отбывал десятилетний срок за похищения людей, изнасилования и мошенничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ural Mash Фото: Ural Mash

В краевом ГУФСИН порталу ProPerm.ru уточнили, что побег обнаружили 13 марта. «В колонии-поселении осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого оно расположено»,— рассказали в ГУФСИН. Сейчас ведется розыск беглеца.

Исправительная колония №1 ГУФСИН по Пермскому краю имеет строгий режим содержания и расположена в Соликамске. В учреждении отбывают наказание около 1,8 тыс. осужденных.