Глава Минэнерго США призвала отказаться от импорта ядерных реакторов из России

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм считает, что Россия демонстрирует «пренебрежительное отношение» к ядерной безопасности, в том числе в вопросах, касающихся Запорожской АЭС (ЗАЭС). В качестве ответных мер министр предложила другим странам отказаться от приобретения российских ядерных реакторов. Такое мнение она выразила в статье для The Hill.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дженнифер Грэнхолм

Фото: Callaghan O'Hare, Reuters Дженнифер Грэнхолм

Фото: Callaghan O'Hare, Reuters

«Год назад ЗАЭС стала ареной умопомрачительной российской безответственности. Это вопиющее пренебрежение ядерной безопасностью вряд ли было единичным случаем на Украине. За последний год Россия развернула кампанию насилия против основных принципов ядерной безопасности. Такое безрассудное поведение требует внимания всего мира и наших действий»,— считает министр.

Госпожа Грэнхолм утверждает, что из-за проведения Россией военной операции на Украине «весь мир сталкивается с повышенным риском ядерной катастрофы». В качестве ответного шага министр предложила «перекрыть источник финансирования» российских вооруженных сил, а именно «экспорт ядерных реакторов по всему миру». Она считает, что страны должны отдавать предпочтение «более авторитетным и ответственным альтернативам российской коммерческой ядерной отрасли».

Указ о передаче крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в федеральную собственность России в октябре 2022 года подписал президент Владимир Путин. С тех пор станцией управляет компания «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). На объекте также присутствуют инспекторы Международного агентства по атомной энергии.

По данным Bloomberg, экспорт российского ядерного топлива и атомных технологий в 2022 году вырос на 20%. Закупки странами Евросоюза достигли самого высокого уровня за три года. Госкорпорация «Росатом» поставляет примерно одну пятую объема обогащенного урана, необходимого для работы 92 реакторов в США. В Европе российское топливо нужно предприятиям, поставляющим энергию 100 млн жителей.