В 2023 году на Дону планируют запустить мелкосерийное производство родстера «Крым»

Запуск мелкосерийного производства родстера «Крым», собранного на базе деталей Lada Granta, планируют начать в Новочеркасске в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба ЮРГПУ(НПИ), где были разработаны первые прототипные модели автомобиля.

Планируется оборудовать родстер электрической силовой установкой с перспективой перевода её на водородные топливные элементы. Сейчас ведется работа над внешним обвесом. Уже готовы двигатель, трансмиссия, системы обеспечения движения, внутрикабинная часть.

«Мы доросли до технически готового образца, на днях приступаем к ходовым испытаниям»,— рассказал декан механического факультета ЮРГПУ (НПИ) Владимир Черных.

Анастасия Назарова