Главные новости к утру 15 марта

США выразили протест России из-за инцидента с беспилотником над Черным морем. Москва считает произошедшее провокацией. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия исходит из того, что США «воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве» и прекратят полеты у российских границ. Об инциденте

Американские санкции, как выяснил «Ъ», включают запрет на поставку в РФ всех газовых турбин и запчастей к ним и могут привести к проблемам ключевых российских экспортных проектов. Хотя все крупнейшие производители турбин уже покинули РФ, в отдельных случаях отгрузки запчастей из США все-таки шли и после начала военных действий на Украине. Какие проекты могут столкнуться с проблемами

Над Белгородом сработала ПВО, обломки ракеты попали в жилой сектор. По предварительной информации, никто не пострадал.

Минэкономики подготовит свой вариант законопроекта о внедрении туристического сбора, выяснил «Ъ». Он может быть закреплен в качестве налогового платежа, интегрированного в стоимость проживания. О планах ведомства

Активы ушедшего из России производителя чая Lipton компании Ekaterra заинтересовали инвесторов. Мощности по выпуску до 16 тыс. т чая в год может выкупить Объединенная чайная компания, среди совладельцев которой — гендиректор «Лужников» и бывший топ-менеджер АвтоВАЗа Александр Пронин, узнал «Ъ». Подробнее

Россияне нарастили закупки инвестиционного золота с 5 т в 2020 и 2021 годах до 75 т в 2022-м.

Группа сенаторов и депутатов Госдумы предложила сократить срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими с двух лет до полугода. Если очевидцами гибели стали представители командного состава, статус погибшего будет присвоен еще быстрее — по заявлению командира. Об инициативе

Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому фильму, сообщили источники Hollywood Reporter. По информации издания, это станет его последней работой.

Даниил Медведев победил Александра Зверева и вышел в 1/4 финала турнира ATP Masters в Индиан-Уэллсе. Андрей Рублев проиграл Кэмерону Норри и вылетел с турнира.

«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» со счетом 7:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Пять голов забил Эрлинг Холанд. В другом матче «Интер» сыграл вничью с «Порту», итальянская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов по итогам двух матчей. О матчах

О предстоящих 15 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».