Посол РФ считает провокацией инцидент с американским беспилотником над Черным морем

Москва считает провокацией инцидент с американским беспилотником над Черным морем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он получил протест со стороны США, которые считают Россию причастной к падению аппарата. Господин Антонов заверил американскую сторону, что РФ не заинтересована в конфронтации с США.

«Этот аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону специальной военной операции. <...> Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы винить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме»,— сказал господин Антонов журналистам после завершения консультаций в Госдепартаменте по поводу инцидента с беспилотником. Посол обратил внимание, что Россия ранее сообщала по международным каналам, что проводит специальную военную операцию в этом районе.

Господин Антонов назвал конструктивной встречу с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. На ней не поднимался вопрос о возможных последствиях инцидента для России. Дипломат отметил, что Россия выступает за «выстраивание прагматичных отношений на благо российского и американского народов».

Утром 14 марта в небе над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper. США заявили, что причиной стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны РФ, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного РФ с начала военной операции на Украине, а затем в какой-то момент «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ «Россия и США небезопасно сблизились».

Леонид Уварчев