Главные анонсы 15 марта

Президент РФ Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. В ходе заседания будут подведены итоги работы ведомства за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год.

В Москве состоится встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции.

Состоится встреча контактной группы по Украине, в которой принимают участие представители министерств обороны стран, оказывающих Украине военную помощь.

Ожидается встреча представителей партии КПРФ с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства РФ в Госдуме.

В Москве Мосгорсуд приступит к рассмотрению по существу дела оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в России иностранным агентом), обвиняемого в госизмене и распространении фейков про российскую армию.

В Томске пройдет конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города.

Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.

Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, КНР возобновит организацию выездных групповых туров еще в 40 стран.

В Москве Таганский суд начнет рассмотрение иска православного активиста Михаила Феодориди к певцу Филиппу Киркорову с требованием компенсации морального вреда на 1 млн руб. за оскорбление религиозных чувств в музыкальном клипе, где в качестве сценического объекта использован крест.

В Эстонии вступят в силу поправки в закон «Об оружии», согласно которым разрешение на владение оружием будет выдаваться лишь гражданам государств — членов Евросоюза и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или живущим в стране на основании разрешения на проживание.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару вернется в страну.