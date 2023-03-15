«Интер» сыграл вничью с «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты итальянского «Интера» и португальского «Порту» сыграли вничью во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Порту, завершилась со счетом 0:0. По итогам двух матчей «Интер» вышел в следующий этап чемпионата: в первом матче он победил со счетом 1:0.

В другом матче «Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» со счетом 7:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка следующих стадий Лиги чемпионов состоится 17 марта. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

Леонид Уварчев