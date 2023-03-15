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Коммерсантъ FM
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Рублев проиграл Норри и не смог выйти в 1/4 финала турнира ATP Masters в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Кэмерону Норри из Великобритании в четвертом круге Indian Wells Masters. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4, она продолжалась 1 час 18 минут. В 1/4 финала британец сыграет с победителем матча между Фрэнсисом Тиафо (США) и Алехандро Табило (Чили).

25-летний Рублев — седьмая ракетка мира. На его счету победы в 12 турнирах под эгидой ATP. Олимпийский чемпион в смешанном разряде, победитель кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной. 27-летний Норри занимает 12 место в рейтинге теннисистов. На его счету пять титулов ATP.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории ATP 1000 Masters. Проводится в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн. В 1/4 финала вышел россиянин Даниил Медведев.

Леонид Уварчев

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