«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» со счетом 7:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты английского «Манчестер Сити» обыграли немецкий «Лейпциг» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила Манчестере, завершилась со счетом 7:0. Первый матч завершился со счетом 1:1.

Голы забили: Эрлинг Холанд (22 — с пенальти, 24, 45+2, 52, 57), Илкай Гюндоган (49), Кевин де Брёйне (90+2). Холанд повторил рекорд Луиса Адриано и Лионеля Месси по забитым мячам за один матч в Лиге чемпионов.

В другом матче «Интер» сыграл вничью с «Порту». Итальянская команда вышла в 1/4 финала по итогам двух игр.

Жеребьевка следующих стадий чемпионата состоится 17 марта. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

Леонид Уварчев