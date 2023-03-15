Посол Антонов: исходим из того, что США прекратят полеты вблизи границ РФ

Россия исходит из того, что после инцидента с беспилотником США «воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве» и прекратят полеты у российских границ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом говорится

в комментарии дипломата после инцидента с американским беспилотником над Черным морем. Посол заявил, что такие устройства собирают развединформацию, которую Украина использует для нанесения ударов по России.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram.

Дипломат привел комментарий координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, который говорил, что США используют беспилотники на ежедневной основе для таких полетов. «Что же они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории»,— добавил российский посол.

Господин Антонов задался вопросом, что делали бы США, если бы, «к примеру, недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско появился российский ударный беспилотник». По его мнению, реакция американских военных носила бы «бескомпромиссный характер, не допускающий "прорыва" своего воздушного или морского пространства».

Дипломат во время посещения Госдепартамента, куда его вызывали после инцидента, изложил официальную позицию Москвы: американский беспилотник двигался «уверенно и провокационно в направлении российской территории с выключенными транспондерами, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО». Он отметил, что российские истребители, которые были подняты на перехват, не использовали бортовое вооружение и не вступали в контакт с аппаратом.

Анатолий Антонов отметил, что Москва настроена на сохранение открытых линий коммуникаций, не стремится к конфронтации и выступает «за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран».

Утром 14 марта в небе над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper. США заявили, что причиной стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны РФ, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного РФ с начала военной операции на Украине, а затем в какой-то момент «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ «Россия и США небезопасно сблизились».

Леонид Уварчев