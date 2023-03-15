Медведев обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала турнира ATP Masters в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев победил Александра Зверева из Германии в четвертом круге Indian Wells Masters. Матч длился 3 часа 17 минут и завершился со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. В 1/4 финала соперником россиянина станет Алехандро Давидович-Фокина из Испании.

27-летний Даниил Медведев — бывшая первая ракетка мира, сейчас занимает шестое место в рейтинге ATP. Победа над Зверевым увеличила его победную серию до 17 матчей. На счету россиянина 18 титулов ATP, три из них получены в 2023 году. Медведев обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной, победитель Итогового турнира ATP и одного турнира Большого шлема — US Open.

25-летний Зверев находится на 14 строчке рейтинга теннисистов, у него 19 титулов ATP в одиночном разряде. Олимпийский чемпион, двукратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории ATP 1000 Masters. Проводится в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев