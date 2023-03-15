Lipton заварят повторно

Активы ушедшего из России производителя чая Lipton компании Ekaterra заинтересовали инвесторов. Мощности по выпуску до 16 тыс. тонн чая в год может выкупить Объединенная чайная компания, среди совладельцев которой гендиректор «Лужников» и бывший топ-менеджер АвтоВАЗа Александр Пронин. Сделка позволит инвестору расширить производство чая под марками торговых сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jordan Strauss / Invision for Lipton / AP Фото: Jordan Strauss / Invision for Lipton / AP

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» о предварительном согласии на покупку производственных средств и нематериальных активов Ekaterra в России. Уведомление опубликовано в базе ФАС.

Ekaterra — крупнейший производитель чая в мире, портфель брендов включает Lipton, PG Tips, Pukka, T2 и Tazo. Компания ранее была частью концерна Unilever, который в 2021 году продал бизнес фонду CVC Capital Partners за €4,5 млрд. В России Ekaterra выпускала чай под марками Lipton, Saito and Brooke Bond на фабрике в Санкт-Петербурге. По данным администрации города, на 2019 год мощность фабрики была до 16 тыс. тонн продукции в год. В августе 2022 года Ekaterra объявила об уходе с российского рынка и прекращении производства в стране.

ООО «Объединенная чайная компания» выпускает чай Eastford, Berryford, Kama Sutra, «Зеленый стандарт», также занимается фасовкой продукции по контракту, в том числе под собственными торговыми марками (СТМ) сетей. По данным ЕГРЮЛ, 50% компании принадлежит Александру Конову, директору Фонда Петра Кончаловского, созданного режиссерами Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским. Еще по 25% у Александра и Ларисы Прониных. Господин Пронин — гендиректор спорткомплекса «Лужники», а ранее был первым вице-президентом АвтоВАЗа и упоминался в СМИ как советник главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Александр Конов подтвердил “Ъ”, что компания планирует приобрести мощности Ekaterra, которые назвал одним из самых производительных и высокотехнологичных комплексов для производства чая в России. По его словам, Объединенная чайная компания специализируется на быстрорастущем сегменте рынка — выпуске чая по контракту в основном для жестких дискаунтеров, что требует лучших цен и эффективности производства. Условия сделки он комментировать отказался. Представители Ekaterra “Ъ” не ответили.

Ассоциация «Росчайкофе» оценивает объем российского рынка чая примерно в 140 тыс. тонн в год. Таким образом, мощности Ekaterra позволят занять более 10% рынка. Гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия говорит, что фабрику отличало современное состояние, а объем производства у основных игроков — компаний «Май» (бренды «Майский», Curtis, Richard) и «Орими» (Greenfield, Tess) — больше. По словам источников “Ъ” на рынке, в сделку могут войти только мощности Ekaterra, которые в таком случае предстоит настроить на новой площадке, не потеряв в скорости и автоматизации. По словам одного из источников “Ъ”, активы оценивались примерно в 750 млн руб.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Май» Давид Акопян говорит, что рост спроса в 2022 году потребовал расширения мощностей и несколько единиц оборудования компания приобрела у Ekaterra. Момент для расширения производства чая российскими компаниями он считает подходящим. В «Орими» и Ahmad Tea “Ъ” не ответили. Собеседник “Ъ” на рынке говорит, что у Объединенной чайной компании не будет проблем с загрузкой купленных мощностей при долгосрочном контракте на выпуск СТМ с одной из крупных сетей. Как отмечает господин Чантурия, в условиях снижения покупательной способности чай под СТМ становится более востребованным за счет низкой цены.

Директор по маркетингу «Милфудса» (кофе Poetti) Михаил Глухов говорит, что компания также планирует выход на российский рынок чая не ранее 2024 года и пока разрабатывает ассортимент, изучая как пакетированный чай, так и листовой. По его словам, чайная и кофейная категории очень схожи, а культура потребления чая в России более зрелая, нежели кофейная. По данным NielsenIQ, за год по итогам января 2023 года продажи чая в натуральном выражении сократились на 5,7%, а в деньгах — выросли на 12,3% год к году. На пакетированный чай приходится 69% натуральных продаж.

Анатолий Костырев