Картельный сговор отследили по линиям связи

В московский суд из Воронежа передано на рассмотрение уголовное дело о картельном сговоре на торгах для строительства линий связи в Воронежской области за 901 млн руб. На скамье подсудимых окажутся девять человек, в том числе трое бывших топ-менеджеров регионального филиала «Ростелекома». Как считает следствие, сотрудники провайдера разработали и организовали схему ограничения конкуренции на торгах, которая привела к убыточному для госкомпании снижению цены. Дело передано по подсудности в столицу, поскольку там зарегистрирована торговая площадка.

Центральный райсуд Воронежа направил в Тушинский райсуд Москвы уголовное дело о картельном сговоре на аукционе по поиску подрядчика для строительства линий связи в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» за более чем 900 млн руб. Судья Валентина Парадовская приняла такое решение исходя из того, что преступление, выразившееся, по версии следствия, в ограничении конкуренции, завершилось на площадке АО «Единая электронная торговая площадка», расположенной в столице.

Уголовное дело было возбуждено три года назад. Тогда сотрудники ГУЭБиПК МВД, ФСБ и их воронежские коллеги провели 24 обыска в Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областях, а также в Москве, в том числе в офисах «Ростелекома». В итоге перед судом должны предстать девять человек. Им предъявлено обвинение в ограничении конкуренции с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 178 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

В уголовном деле описаны события, связанные с поиском подрядчиков для строительства линий связи в Воронежской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Как считает следствие, в апреле 2019 года технический директор воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Еремеев решил организовать соответствующие электронные торги с начальной максимальной ценой контракта 901,28 млн руб. По версии следствия, его мотивом были повышение личных показателей своей служебной деятельности и возможность получить поощрение по службе, в том числе в виде дополнительного премирования за достижение высоких производственных результатов.

Согласно материалам дела, управленец «Ростелекома» предложил поучаствовать в торгах четырем предпринимателям — учредителю ООО «Комстрой» Андрею Проскурякову, представителю ООО «Икстелком» Александру Панкратову, гендиректору ООО «Кросс» Владимиру Зиброву и главе ООО «Центртелекомстрой» Юрию Антипову. Бизнесмены, как полагает следствие, рассчитывали заключить договор по максимально высокой цене и поэтому согласились. По версии следствия, к участию в картеле присоединились соучредитель ООО «СКС Пром» Олег Старченко, техдиректор АО «Фирма "Смур"» Вячеслав Литвинов и представитель ООО «Акс групп» Денис Маринец. Всем им, кроме Юрия Антипова, который скончался в 2021 году, в итоге предъявили обвинение в картельном сговоре.

К реализации плана Максим Еремеев также якобы подключил коллег — своего заместителя Андрея Акопяна и заместителя директора департамента организации строительства централизованных проектов макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Белова. Последний непосредственно руководил проверкой соответствия поданных заявок технической документации закупки. По версии следствия, он по телефону согласовал со своим коллегой из Воронежа перечень подрядчиков, которых было нельзя отклонять от участия в предстоящей закупке.

В итоге в торгах в форме открытого запроса котировок заявки поступили от 13 компаний из Воронежа, Москвы, Белгорода, Калуги, Волгограда, Краснодара и Самары. По результатам переторжки победителями признали восемь фирм, предложивших наилучший коэффициент снижения цены. Между ними распределили договоры на строительство волоконно-оптической линии связи, монтаж оборудования и пусконаладку для подключения к интернету общественно значимых объектов более чем в 750 населенных пунктах Воронежской области. Стоимость каждого договора составила 112,66 млн руб. Падение цены в результате отсутствия реальной конкуренции составило лишь 3,5%, что, по мнению обвинения, «является минимальным и, таким образом, убыточным для ПАО "Ростелеком" удешевлением».

Следствие считает, что представители семи фирм-победителей были не конкурентами, а партнерами. С помощью изъятых в ходе обысков смартфонов оперативники установили, что заместитель техдиректора воронежского филиала «Ростелекома» Андрей Акопян создал в WhatsApp группу под названием «Торги ЦЭ», в которую входили обвиняемые. Помимо участия в картеле бывшие сотрудники «Ростелекома» обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

В прокуратуре Воронежской области “Ъ” рассказали, что ведомство не будет обжаловать передачу уголовного дела в Москву. Оперативно выяснить отношение фигурантов дела к решению “Ъ” не удалось. На стадии предварительного следствия никто из них не признал вину.

Сергей Толмачев, Воронеж