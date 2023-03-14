Миллиард на удачу

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд руб. в лотерею. Александр Земсков купил конверт с пятью билетами, один из которых и принес ему удачу. О выигрыше «Столото» сообщила еще 1 января, но за деньгами мужчина приехал в Москву только сейчас. «Сразу осознать подобное невозможно, миллиард — это баснословная сумма», — сказал победитель. Правда, получит он только 850 млн руб. с учетом налогов. Часть из них Земсков планирует потратить на погашение кредитов, покупку машины и путешествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как распорядиться этой суммой грамотно? Свой сценарий предложила финансовый советник Наталья Смирнова: «Первое, что можно сделать, — закрыть все долги, это очевидно. Профинансировать текущие потребности, которые жизненно необходимы, в частности, это жилье, машина, какой-то ремонт, высшее образование детям, а также закрытие расходов по медицине.

Плюс нужно обязательно оставить деньги на непредвиденные траты. Желательно, чтобы размер суммы был равен расходам семьи за шесть месяцев.

Все, что после этого останется, можно инвестировать. Куда? Зависит от того, где человек себя видит. Если ему нравится Нижний Новгород, если он остается в России, то средства можно вкладывать в соответствии со своим уровнем риска. Думаю, что слесарь, наверное, все-таки не слишком финансово грамотен, поэтому из инструментов для инвестиций я советовала бы самое банальное — закрытые рентные фонды недвижимости и облигации. Если он всего этого опасается, можно накупить квартир и сдавать их в аренду, но доходность будет процента 4 — это неинтересно. Если человек готов к каким-то открытым моментам, тогда можно формировать портфель из акций в надежде на восстановление дивидендов».

Часть выигрыша Александр Земсков планирует потратить на путешествия по российским курортам. Пляжные направления стоит рассмотреть во вторую очередь, отметил директор по маркетингу и развитию консьерж-сервиса Konsierge Кирилл Рябков:

«Можно поехать, например, на Алтай в отель Altay Resort, который считается одним из лучших в России. Если там отдыхать по полной программе, то можно где-то 2 млн руб. оставить. Также достойны внимания Камчатка, Карелия, или Rodina Grand Hotel & SPA в Сочи. Можно рассмотреть Байкал, где находится Baikal Residence. Победитель лотереи может его забронировать только для своей семьи, пригласить друзей и отметить свой выигрыш».

Это второй случай выигрыша лотерейного миллиарда. Первый произошел в январе 2020-го. Тогда победителем стала жительница Подмосковья.

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Иван Корякин