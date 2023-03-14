Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москва нагревается

В столицу идет весеннее тепло

В Москву придет апрельская погода. Синоптики прогнозируют, что начиная с 15 марта и до конца рабочей недели дневная температура в городе будет достигать +5…+7 градусов. Такие значения характерны для середины весны. Столбики термометров не опустятся ниже 0 даже ночью впервые с начала года.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом почти все оставшиеся дни до 19 марта будут солнечными. Такая погода для второй декады марта уникальна, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

«Температура в ночь на среду будет +1…+3 градуса, днем — +5…+7, переменная облачность, много солнца.

Правда, ветер ожидается до 10-12 м/с, но все равно погода вполне комфортная. Такой температурный фон превышает норму примерно на 4-5 градусов. 16 марта погода тоже теплая, но небольшое изменение циркуляции приведет к тому, что она будет облачной и с осадками. Прогнозируются дождь, мокрый снег, гололед. Ночью воздух прогреется до 0…+2 градуса, днем — до +3…+5. В пятницу, 17 марта, осадков будет меньше. Ночные температуры — около 0, дневные — +2…+4. Плюс будет светить солнце».

В выходные ночные температуры вернутся к привычным значениям, возможны даже заморозки до -9 градусов. Впрочем, днем воздух в столице будет прогреваться до +4. А следующая неделя, по предварительным прогнозам, окажется еще теплее нынешней.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...