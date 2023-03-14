Москва нагревается

В Москву придет апрельская погода. Синоптики прогнозируют, что начиная с 15 марта и до конца рабочей недели дневная температура в городе будет достигать +5…+7 градусов. Такие значения характерны для середины весны. Столбики термометров не опустятся ниже 0 даже ночью впервые с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом почти все оставшиеся дни до 19 марта будут солнечными. Такая погода для второй декады марта уникальна, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

«Температура в ночь на среду будет +1…+3 градуса, днем — +5…+7, переменная облачность, много солнца.

Правда, ветер ожидается до 10-12 м/с, но все равно погода вполне комфортная. Такой температурный фон превышает норму примерно на 4-5 градусов. 16 марта погода тоже теплая, но небольшое изменение циркуляции приведет к тому, что она будет облачной и с осадками. Прогнозируются дождь, мокрый снег, гололед. Ночью воздух прогреется до 0…+2 градуса, днем — до +3…+5. В пятницу, 17 марта, осадков будет меньше. Ночные температуры — около 0, дневные — +2…+4. Плюс будет светить солнце».

В выходные ночные температуры вернутся к привычным значениям, возможны даже заморозки до -9 градусов. Впрочем, днем воздух в столице будет прогреваться до +4. А следующая неделя, по предварительным прогнозам, окажется еще теплее нынешней.

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Иван Хорушевский