Добро пожаловали

Екатеринбургская городская дума поддержала повышение зарплат главе администрации города Алексею Орлову и муниципальным чиновникам в среднем на 5%. Против выступили двое депутатов КПРФ, предложив увеличить жалование только «рядовым служащим». В ответ их обвинили в предвыборном пиаре. Попытки поднять зарплаты чиновникам в 2018 году предпринимал мэр Александр Высокинский, но тогда гордума сначала поддержала поправки, но через две недели — после критики руководства «Единой России» — отменила свое решение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов смог убедить депутатов в необходимости повышения зарплат муниципальным служащим

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов смог убедить депутатов в необходимости повышения зарплат муниципальным служащим

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вопрос о повышении зарплаты главе администрации Екатеринбурга Алексею Орлову, муниципальным чиновникам и депутатам был внесен в повестку заседания городской думы 14 марта. Так, господин Орлов сможет получать жалование в размере 3,4 должностного оклада, в результате его доходы вырастут со 191,7 тыс. до 217,2 тыс. руб. в месяц. Для спикера думы Игоря Володина рост доходов составит 20 тыс. руб., до 170 тыс. руб. Вице-спикер Виктор Тестов сможет получать больше на 15 тыс. руб.— 129 тыс. руб., депутат, работающий в думе на постоянной основе (сейчас это Ира Овчинникова), на 13 тыс. руб. больше — 101 тыс. руб.

Документ устанавливает новый размер ежемесячных надбавок чиновникам в соответствии с классным чином. Заместителю мэра, руководителю аппарата администрации и главам районных администраций будут доплачивать 7,5–8,2 тыс. руб. в месяц, начальникам отделов и комитетов — 5,6–6,6 тыс. руб. в месяц.

По оценке депутата от партии «Яблоко» Константина Киселева, изменения коснутся порядка 2 тыс. служащих. «Сейчас одно место обходится примерно в 1 млн руб., умножаем на среднее повышение 5% (0,05) и получаем 100 млн руб. дополнительных трат из муниципального бюджета»,— подсчитал господин Киселев, добавив, что поправки необходимо поддержать. «Есть объективные процессы, которые требуют вмешательства, в том числе в зарплатную политику. Сейчас зарплаты чиновников, особенно в районных администрациях, относительно небольшие, если смотреть в среднем по городу. Эти поправки помогут ликвидировать текучку на местах»,— заверил господин Киселев.

Ранее начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин объяснял повышение окладов чиновников тем, что зарплаты в муниципальном управлении стали «резко отставать» от зарплат в коммерческом секторе и производстве, из-за чего стало сложнее нанимать людей.

Против поправок в ходе заседания выступили депутаты думы от фракции КПРФ Виктория Ивачева и Роман Ступников. Они предложили альтернативный вариант: повысить заработные платы «рядовым служащим» и оставить на прежнем уровне выплаты их руководителям. Однако поддержки не получили. Коллеги по гордуме обвинили их в попытках пропиариться перед выборами в городскую думу Екатеринбурга, которые запланированы на сентябрь.

«Я понимаю, что на выборах все методы хороши, чтобы привлечь к себе избирателя. Руководитель полуторамиллионного города — это штучный товар, который должен иметь соответствующую подготовку, опыт работы и знания. Классовую ненависть развивать не нужно»,— заявил депутат Владимир Крицкий.

После обсуждения и выступлений спикер гордумы Игорь Володин объявил голосование за поправки. Решение о повышении зарплат Алексею Орлову и муниципальным чиновникам приняли большинством голосов: 29 депутатов высказались «за», двое — «против», один воздержался.

Попытку поднять зарплаты муниципальным служащим в 2018 году предпринимал на тот момент глава Екатеринбурга Александр Высокинский (в конце 2020 года его сменил Алексей Орлов). Городская дума поддержала предложение администрации Екатеринбурга, согласно которому с 1 января 2019 года зарплата мэра выросла бы на 280% и составила бы около 450 тыс. руб. в месяц (5,4 млн руб. в год).

Однако вскоре это решение подверглось критике секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, для которого действия думы «вышли за рамки морального понимания», а сразу после — свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который потребовал пересмотра решения.

Через две недели после принятия поправок депутаты гордумы были вынуждены отменить свое решение.

«Специалист в мэрии получает меньше, чем работники бюджетных учреждений. Зарплата "ведущей армии чиновников" заслуживает того, чтобы ее повысили»,— безуспешно пожаловался тогда депутат Михаил Матвеев, ранее 26 лет проработавший в мэрии в должности заместителя главы по вопросам социальной политики.

По мнению политолога Александра Белоусова, разница в ситуациях в том, что Александр Высокинский выбрал не лучший момент для таких изменений. «Важно понимать, что такие решения сами по себе неизбежны, но момент для них нужно выбирать с особой тщательностью»,— отметил господин Белоусов. По его мнению, повышение зарплат муниципальных чиновников могут использовать в своих целях оппозиционные партии в ходе избирательной кампании на выборах в гордуму.

Катерина Якушева