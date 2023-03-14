Пункты выдачи заказов Wildberries в Петербурге закрываются на забастовку

В Петербурге перестал работать ряд пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries из-за протеста сотрудников. Они жалуются на невыплату заработных плат и новую систему штрафов. Об этом 14 марта пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, ограничена работа пункта в доме №23/1 на Маршала Тухачевского. На двери висит объявление с текстом, что клиенты не получат товары, пока работодатель не удовлетворит требования сотрудников. «В связи с массовой забастовкой в стране, временно отказываем в обслуживании. До тех пор, пока не удовлетворят наши требования и не вернут нашу заработную плату. Надеемся на ваше понимание»,— следует из записки на двери. В точке в доме №29 на Волховском проспекте петербуржцы также заметили объявление.

Как передает «Фонтанка», на дверях пунктов на Гражданском, Большеохтинском проспектах и нескольких других размещены записки о забастовке. В чате сотрудников точек выдачи Wildberries, в котором состоит восемь тыс. человек, сообщается о причинах протестов. По словам работников, из их зарплаты вычитаются стоимость возврата бракованных вещей или подмены товара.

«Протесты начались, в первую очередь, из-за депремирования за брак в размере 20 процентов от стоимости товара. Этот товар потом пускали по кругу по многим ПВЗ и со всех списывали деньги. Вслед за этим Wildberries решил ввести полное депремирование за подмену вещи, которая может прийти со склада, оспорить это нельзя», — объяснил собеседник Lenta.ru. По его словам, вся зарплата сотрудников по новым правилам может быть списана за долги, а у него самого за полгода набралось штрафов на 350 тыс. руб.

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