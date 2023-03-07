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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Meta объявит о новых сокращениях сотрудников на этой неделе

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) может уже на этой неделе объявить о новых масштабных сокращениях сотрудников. Об этом со ссылкой на собственные источники в компании сообщает Bloomberg.

При этом агентство отмечает, что принятие окончательного решения о том, кто больше не нужен компании, может затянуться и быть принято только на следующей неделе. В самой Meta отказались комментировать эту информацию.

По данным Bloomberg, нынешний раунд сокращений связан с неудовлетворительными финансовыми показателями. Руководство Meta, столкнувшейся с падением доходов от рекламы, якобы попросило директоров и вице-президентов составить списки сотрудников, с которыми можно попрощаться без ущерба для компании, утверждают источники агентства.

В ноябре Meta уже объявила об увольнении 11 тыс. сотрудников в целях снижения издержек, что стало крупнейшим в истории компании сокращением штата. При этом руководство компании назвало 2023 год «годом эффективности». О намерении Meta сократить еще несколько тысяч сотрудников ранее сообщала Financial Times.

Кирилл Сарханянц

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