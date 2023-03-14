Какие права есть у приставов?

Если Вы не желаете добровольно погасить долг, то расстаться с честно нажитым имуществом или деньгами помогут судебные приставы. Сделать они это могут по решению суда. При этом приставы имеют большие полномочия и часто ими злоупортебляют. Поэтому важно четко понимать, какие их действия правомерны, а какие нет. Сегодня управляющий партнер Федеральной юридической компании “ФЦБ” Светлана Яурова расскажет подробнее об этом.
Главная задача судебных приставов — воплощать в жизнь решения суда, если должник не хочет исполнять их добровольно.
У судебного пристава есть право направлять в банки запросы о счетах должника. Если такие счета найдут, банки обязаны немедленно снять с них деньги в требуемом размере и отправить приставам. Если средств на счете недостаточно, банк будет снимать с него все деньги, которые поступят в будущем, вплоть до полного погашения долга.
В первую очередь пристава интересуют деньги, потому что их можно использовать сразу после изъятия. Когда российских рублей у должника нет, пристав ищет банковские счета в валюте и драгоценных металлах. Если на счетах нет денег, пристав будет исполнять решение суда долгим путем: искать, изымать и продавать имущество.
Если у должника есть официальная работа с белой зарплатой — это джекпот для пристава и взыскателя.
Судебный пристав направляет исполнительный документ по месту работы должника. И тогда не банк снимает деньги с зарплатного счета, а бухгалтер сразу направляет часть зарплаты приставам. С зарплаты могут снимать до 50%, если суд не разрешит должнику оставлять себе больше денег. В некоторых случаях могут забрать и 70% (например, при взыскании алиментов).
Если ни счетов, ни зарплаты у должника не нашли, приставы могут изъять имущество.
В ходе исполнительного производства они имеют право прийти к Вам домой. Если в это время Вы отсутствуете или просто не открываете дверь, они вправе взломать замки, чтобы войти внутрь.
Но здесь есть одна оговорка. Приставы могут зайти только в то помещение, которым Вы владеете на законном основании. В любом случае, на подобные действия у них должно иметься разрешение старшего пристава.
Они не имеют права: прийти к Вам раньше 6 утра и позже 10 вечера, а также в выходные дни. Угрожать вашей жизни или здоровью. Посещать жилье, если Вы исполняете предписание суда или вам предоставлена рассрочка по оплате долга.
Если вашу собственность хотят изъять, помните, что описывать и реализовывать разрешается не все вещи.
Исключение составляют:
- объекты домашнего обихода (продукты питания, посуда, одежда, обувь и др.),
- денежные средства, сумма которых не превышает размер прожиточного минимума,
- объекты, которые являются источником единственного заработка (например, автомобиль),
- жилплощадь, если она является единственным местом Вашего проживания (исключение — ипотечная квартира),
- имущество, которое использует инвалид или человек, который за ним ухаживает (например, специализированное транспортное средство),
- имущество супруга или других членов семьи (если есть подтверждающие бумаги).
Задумайтесь, хотите ли Вы доводить до встречи с приставами?
Лучше прибегать к списанию долга до того, как начнется взыскание имущества и изъятия половины дохода! А тем, кто уже столкнулся с этим стрессом, мы рекомендуем закончить это прямо сегодня!
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