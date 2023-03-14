Какие права есть у приставов?

Если Вы не желаете добровольно погасить долг, то расстаться с честно нажитым имуществом или деньгами помогут судебные приставы. Сделать они это могут по решению суда. При этом приставы имеют большие полномочия и часто ими злоупортебляют. Поэтому важно четко понимать, какие их действия правомерны, а какие нет. Сегодня управляющий партнер Федеральной юридической компании “ФЦБ” Светлана Яурова расскажет подробнее об этом.

Фото: пресс-служба ООО ФЦБ

Главная задача судебных приставов — воплощать в жизнь решения суда, если должник не хочет исполнять их добровольно.

У судебного пристава есть право направлять в банки запросы о счетах должника. Если такие счета найдут, банки обязаны немедленно снять с них деньги в требуемом размере и отправить приставам. Если средств на счете недостаточно, банк будет снимать с него все деньги, которые поступят в будущем, вплоть до полного погашения долга.

В первую очередь пристава интересуют деньги, потому что их можно использовать сразу после изъятия. Когда российских рублей у должника нет, пристав ищет банковские счета в валюте и драгоценных металлах. Если на счетах нет денег, пристав будет исполнять решение суда долгим путем: искать, изымать и продавать имущество.

Если у должника есть официальная работа с белой зарплатой — это джекпот для пристава и взыскателя.

Судебный пристав направляет исполнительный документ по месту работы должника. И тогда не банк снимает деньги с зарплатного счета, а бухгалтер сразу направляет часть зарплаты приставам. С зарплаты могут снимать до 50%, если суд не разрешит должнику оставлять себе больше денег. В некоторых случаях могут забрать и 70% (например, при взыскании алиментов).

Если ни счетов, ни зарплаты у должника не нашли, приставы могут изъять имущество.

В ходе исполнительного производства они имеют право прийти к Вам домой. Если в это время Вы отсутствуете или просто не открываете дверь, они вправе взломать замки, чтобы войти внутрь.

Но здесь есть одна оговорка. Приставы могут зайти только в то помещение, которым Вы владеете на законном основании. В любом случае, на подобные действия у них должно иметься разрешение старшего пристава.

Они не имеют права: прийти к Вам раньше 6 утра и позже 10 вечера, а также в выходные дни. Угрожать вашей жизни или здоровью. Посещать жилье, если Вы исполняете предписание суда или вам предоставлена рассрочка по оплате долга.

Если вашу собственность хотят изъять, помните, что описывать и реализовывать разрешается не все вещи.

Исключение составляют:

объекты домашнего обихода (продукты питания, посуда, одежда, обувь и др.),

денежные средства, сумма которых не превышает размер прожиточного минимума,

объекты, которые являются источником единственного заработка (например, автомобиль),

жилплощадь, если она является единственным местом Вашего проживания (исключение — ипотечная квартира),

имущество, которое использует инвалид или человек, который за ним ухаживает (например, специализированное транспортное средство),

имущество супруга или других членов семьи (если есть подтверждающие бумаги).

Задумайтесь, хотите ли Вы доводить до встречи с приставами?

Лучше прибегать к списанию долга до того, как начнется взыскание имущества и изъятия половины дохода! А тем, кто уже столкнулся с этим стрессом, мы рекомендуем закончить это прямо сегодня!

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Сайт: ФЦБ.РФ

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