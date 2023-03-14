«Параллельный импорт останется с нами надолго»

Оксана Фальченко, завкафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ)



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой УрГЭУ Фото: Предоставлено пресс-службой УрГЭУ

— Что представляет собой параллельный импорт?

— Это ситуация, когда товар иностранного производства, законно маркированный товарным знаком, ввозится на территорию государства не самим правообладателем и не его уполномоченными импортерами, лицензиатами, дистрибьюторами. В марте прошлого года в России был разрешен параллельный импорт отдельных категорий товаров. Их список составляет Минпромторг и регулярно обновляет в зависимости от ситуации с импортными поставками на внутреннем рынке страны.

Легализация параллельного импорта означает, что импортерам больше не нужно согласие российского правообладателя на товарный знак, чтобы ввезти продукцию из утвержденного министерством перечня. Сейчас импортер может купить у правообладателя за границей товары, защищенные товарным знаком, и ввезти их в Россию без согласования с российским правообладателем.

— Какова роль параллельного импорта в сложившейся экономической ситуации?

— С его помощью снижается риск дефицита товаров в условиях ухода ряда иностранных компаний с отечественного рынка. То есть параллельный импорт помогает насыщать рынок необходимой продукцией, чтобы граждане сохранили максимально возможный доступ к привычным вещам в текущих условиях. Также этот механизм увеличивает свободу конкуренции между импортерами и формирует более гибкое ценообразование, сохраняет ассортимент важных товаров для российских потребителей и бизнеса, создает возможность гибких логистических схем поставки грузов, а также дает толчок для развития малого бизнеса в сфере импортных поставок.

— Какие риски несет в себе этот механизм?

— Один из рисков — контрафакт. Однако стоит подчеркнуть, что товары, привезенные параллельным импортом, это не подделки, они оригинальные и введены в оборот в других странах. Кроме того, ввозимая параллельным импортом продукция должна иметь маркировку ЕАЭС или системы «Честный знак». Цель такой маркировки как раз борьба с контрафактом.

— Что чаще всего перевозят с помощью параллельного импорта?

— После легализации параллельного импорта его объем, по данным Минпромторга, ежемесячно растет на 12%. К октябрю 2022 года этим механизмом было доставлено 1,6 млн тонн товаров на общую сумму $12,6 млрд. В основном это электроника, техника, товары повседневного спроса, одежда, парфюмерия.

Как сообщал в октябре прошлого года начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, за три квартала 2022 года в Уральский федеральный округ (УрФО) в рамках параллельного импорта было ввезено 900 тонн товаров на сумму $16 млн. Больше всего товаров по параллельному импорту везут через Китай (25%), Турцию (11%) и Узбекистан (9%).

— Влияет ли параллельный импорт на конечную стоимость продукции?

— Да. При параллельном импорте логистика усложняется, что отражается на конечной стоимости товаров. Прогнозировать снижение цен вряд ли возможно. Все же задача параллельного импорта в России — это в первую очередь насыщение рынка, предотвращение дефицита товаров.

— Будет ли механизм параллельного импорта использоваться только в нынешний непростой период или войдет в практику на постоянной основе?

— Легализация параллельного импорта продлена на 2023 год. Поэтому сокращения объемов не ожидается. Пока данный механизм регламентируется как необходимая временная мера для доставки отдельных категорий товаров и объектов интеллектуальной собственности. Однако в нынешних геополитических условиях можно ожидать, что параллельный импорт останется с нами надолго.

Беседовала Анастасия Реутова