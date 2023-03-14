В Башкирии не хватает неонатологов, эндокринологов и травматологов

В январе-феврале текущего года в Башкирии самыми дефицитными специализациями среди врачей стали неонатологи, эндокринологи и травматологи — на одну вакансию приходится по 0,2 резюме, сообщили в пресс-службе hh.ru Урал. Также достаточно редки офтальмологи, неврологи, реаниматологи, анестезиологи, врачи функциональной диагностики, эндоскописты и генетики — по 0,3 резюме на вакансию.

Повышенная конкуренция в начале 2023 года наблюдалась среди дерматовенерологов (11 резюме на вакансию) и стоматологов-хирургов (15).

Самые востребованные врачи в Башкирии — терапевты, по этой специализации открыты 9% всех вакансий врачей на конец февраля, а также гинекологи, неврологи и стоматологи (по 7%) и офтальмологи (6%). Наименее популярны гематологи, дерматовенерологи, диетологи, отоларингологи, пульмонологи, стоматологи-хирурги — в феврале было открыто только по одной вакансии.

Майя Иванова

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