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Коммерсантъ FM
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В Приморье расследуется уголовное дело о банде, действовавшей 20 лет

Следственные органы СКР по Приморью возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя Данияра Шанова, ранее судимого. Он подозревается в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ).

«По версии следствия, в период с 2003 года по настоящее время на территории Хасанского района фигурант создал устойчивую вооруженную группу (банду) и руководил ею»,— говорится в сообщении регионального управления СКР. В пресс-релизе не называется имя подозреваемого, но источник в правоохранительных органах пояснил «Ъ», что речь идет о Данияре Шанове. По данным следователей, члены руководимой им банды занимались рэкетом, охраняли подконтрольные предприятия малого и среднего бизнеса и совершали нападения на конкурентов, в том числе с использованием огнестрельного оружия.

В следственном управлении СКР по Приморью не ответили на вопрос «Ъ» о численности банды и о том, инкриминируются ли ее членам убийства.

Известно, что Данияр Шанов в декабре 2016 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно за мошенничество и подделку документов (ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 327 УК РФ).

В январе текущего года Шанов получил пять лет лишения свободы за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как сообщала ГТРК «Владивосток», Данияр Шанов и члены его группировки в ходе конфликта в поселке Славянка с членами конкурирующей преступной группировки открыли огонь из травматического и огнестрельного оружия. В результате один человек получил ранения.

Алексей Чернышев, Владивосток

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