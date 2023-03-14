Силовики проводят обыски в офисе компании «ФОРЭС» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в бизнес-центре «Онегин Плаза» проходят обыски в офисе компании «ФОРЭС», сообщает 66.ru. По данным издания, мероприятия проводят силовики из Москвы, у которых есть «претензии» к директору компании Сергею Шмотьеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил «Ъ-Урал», что от комментариев по данной теме пока воздерживается, исходя из оперативно следственных соображений.

«ФОРЭС» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. Производственные мощности находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах.

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