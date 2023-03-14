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Коммерсантъ FM
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7954 заявки для оформления патентов на изобретения подано в 2022 году в Роспатент иностранными заявителями (минус 30,3% к 2021 году). Как отмечают в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, сокращение началось еще в 2016 году, «но геополитическая ситуация его усилила». Российских заявок подано 19 тыс. (19,6 тыс. в 2021 году и 23,8 тыс. в 2020-м). Опережающее снижение активности иностранных заявителей привело к формальному росту коэффициента технологической самообеспеченности РФ (отношение числа отечественных к общему числу заявок) до 0,7 (0,63 в 2021 году) и снижению коэффициента технологической зависимости (отношение числа иностранных и отечественных заявок) до 0,42 (0,58 годом ранее).

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